Apesar do rebaixamento, Vitória mantém Antônio Lopes O presidente do Vitória, Alexi Portela, confirmou na tarde desta quarta-feira a renovação do contrato do técnico Antônio Lopes para a temporada 2011. O treinador comandou o time baiano nas dez últimas rodadas do Brasileirão, mas não conseguiu evitar o rebaixamento para a Série B. Mesmo assim, foi mantido no cargo.