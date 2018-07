Apesar do sufoco nas quartas, Felipão elogia atuação do Grêmio

O Grêmio precisou suar muito e ir às penalidades para passar pelo Novo Hamburgo e se garantir nas semifinais do Campeonato Gaúcho. Na última quinta-feira, a equipe tricolor saiu atrás do placar, foi atrás do empate e ainda perdeu um pênalti, mas garantiu-se na próxima fase. O sufoco não impediu que Luiz Felipe Scolari elogiasse a atuação de seus comandados.

"Eu falei que ganhando ou perdendo estava satisfeito com o que vi, e agradeci os jogadores pelo empenho. Fomos superiores e criamos algumas oportunidades. Nós só continuamos errando uma coisa: não aproveitarmos as chances criadas. Isso pode nos causar dificuldade ali adiante", declarou o treinador após a partida.

Felipão viu domínio gremista desde o início, mas admitiu que a equipe melhorou na etapa final. Ele só lamentou a batida de Fred na falta que resultou o gol do Novo Hamburgo. "Eu entendo que foram dois tempos distintos. Nós tínhamos (no primeiro tempo) o domínio do jogo, as melhores chances de gol, mas a qualidade do Fred na batida da bola foi fantástica. O Marcelo (Grohe) nem viu a bola. Eles aproveitaram a jogada normal de um time fechado, que faz o gol e fica com o contra-ataque."

Na avaliação do treinador, o principal responsável pela mudança de postura do Grêmio na etapa final foi Yuri Mamute. O jovem entrou na vaga de Braian Rodríguez e mais uma vez se transformou em um dos destaques da equipe. Tanto, que o próprio Felipão fez questão de pedir um aumento salarial para seu comandado.

"Ele é um dos 18, 19 titulares que temos, merece um respeito maior do clube. É valorizar nosso jogador em respeito a valores financeiros. Tem uma dedicação fantástica e tem dado tudo que precisa dentro de campo. Vamos discutir isso amanhã (sexta). Vocês acham que eu só cobro, mas vou atrás de ajuda quando acho que alguém merece", comentou.