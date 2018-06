Apesar do sufoco, Southgate se diz 'muito orgulhoso' da Inglaterra e exalta Kane

O técnico Gareth Southgate ignorou o sufoco pelo qual passou a seleção inglesa e preferiu exaltar os pontos positivos da suada vitória por 2 a 1 sobre a Tunísia, nesta segunda-feira, em Volgogrado. O time europeu teve muita dificuldade e só conseguiu garantir a vitória na estreia da Copa do Mundo nos acréscimos do segundo tempo.

"Mesmo com o 1 a 1, eu estava muito orgulhoso do desempenho. Se nós conseguirmos este nível de desempenho, é o que podemos controlar. Nós criamos muitas chances limpas no primeiro tempo, tantas que nem consigo lembrar. No segundo tempo, dominamos o jogo, mantivemos a paciência e procuramos boas oportunidades ao invés de jogar a bola para a área e esperar", considerou o treinador.

Para Southgate, o triunfo deixou evidente a força coletiva da Inglaterra. "Acho que nossa união foi mostrada hoje. Nós tivemos líderes em campo que mandaram a mensagem certa. Nós continuamos tentando e mantivemos a busca pela vitória, mas nós não nos expusemos a contra-ataques na transição."

Se a união inglesa apareceu, foi a individualidade de um jogador que fez a diferença. Em meio às inúmeras chances desperdiçadas pela seleção, o artilheiro Harry Kane precisou de somente duas oportunidades para marcar dois gols, sendo o segundo aos 46 minutos do segundo tempo, e definir o triunfo do país.

"Sobre o Harry, eu fico pessoalmente muito satisfeito. Ele vai sentir o orgulho por liderar o país a uma vitória em uma partida de Copa do Mundo esta noite, e isso é a coisa mais importante", avaliou.

Com os resultados desta segunda, Bélgica e Inglaterra têm três pontos no Grupo G da Copa do Mundo. No domingo que vem, a seleção de Southgate encara o Panamá, em Nijni Novgorod. Depois, encerra a participação na primeira fase justamente diante dos belgas, dia 28, em Kaliningrado.