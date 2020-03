Apesar do tropeço, Luxemburgo sai satisfeito do empate com a Ferroviária

Empate em casa, contra um adversário modesto, em partida que valia a liderança. Vanderlei Luxemburgo tinha motivos de sobra para sair furioso do tropeço do Palmeiras diante da Ferroviária (1 a 1), neste sábado, mas o sentimento foi de satisfação.

O técnico lamentou as chances desperdiçadas pelo sistema ofensivo, mas valorizou a atuação. Para Luxemburgo, apesar de a equipe seguir na segunda colocação do Grupo B do Campeonato Paulista, atrás do Santo André, ainda há oportunidade de assumir a ponta.

"Tivemos uma resposta muito positiva, com o domínio total do jogo. Criamos as jogadas, mas não matamos. A Ferroviária jogou fechada, buscando uma jogada de bola parada, e depois do gol se lançou ao ataque. Nossa estratégia foi bem feita, mas eles acharam o empate. Se tivéssemos ganhado seria ótimo porque lideraríamos a competição, mas estamos dentro da possibilidade de conquistar a classificação, e ainda pode ser em primeiro", analisou.

Contente com o setor de criação, o treinador rasgou elogios ao desempenho de Lucas Lima. Também fez comentários positivos sobre Luan Silva, jovem atacante que saiu machucado ainda no primeiro tempo. Luxemburgo atribuiu a lesão na coxa do jogador ao longo período de inatividade e ao gramado sintético do Allianz Parque.

"Gostei muito do Lucas hoje, foi o meia que a gente quer. Uma pena o Luan. Mostrou um pouco a cara dele, jogador de velocidade, muito forte. O tempo que ficou parado pagou o preço. O campo é mais pesado, solicita mais da parte muscular", disse o técnico.

O Palmeiras agora volta seus esforços para a Copa Libertadores. Na próxima terça-feira, recebe o Guaraní, do Paraguai, novamente no seu estádio, para manter os 100% de aproveitamento na competição continental. Pelo Paulistão, o desafio no próximo sábado será contra a Inter de Limeira, fora de casa.