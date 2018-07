Apesar dos boatos, Ronaldinho diz estar feliz no Milan

Apesar dos rumores cada vez maiores sobre uma possível transferência, o meia-atacante Ronaldinho Gaúcho revelou que não está insatisfeito no Milan. Mesmo tendo virado reserva, o jogador brasileiro afirmou que está feliz em Milão e deu a entender que não deseja deixar o clube italiano neste momento.

"Sinto o afeto e o amor dos torcedores, mesmo quando não jogo. Isto me faz sentir importante e sempre jogo com a máxima motivação. Estou tranquilo em permanecer no Milan e, repito, procuro só fazer o meu melhor para ajudar a equipe. É um período importante, estou aqui há três anos e é a primeira vez que estamos em primeiro (lugar no Campeonato Italiano, com 33 pontos) e, por isso, estou contente", afirmou o astro brasileiro.

Nas últimas semanas, a imprensa brasileira e europeia destacou uma possível transferência do jogador. Entre os interessados, estariam clubes dos Estados Unidos, o Liverpool e o Palmeiras. A diretoria palmeirense, inclusive, revelou já ter feito uma proposta oficial por Ronaldinho.

Na última quarta-feira, Ronaldinho atuou como titular do Milan, que entrou em campo com um time misto para enfrentar o Ajax, pela Liga das Campeões da Europa, por já estar classificado para as oitavas de final - ficou lugar em segundo no Grupo G, atrás do Real Madrid. Apesar de exaltar a oportunidade, ele afirmou não ter conseguido demonstrar seu futebol na derrota por 2 a 0, por conta da falta de interesse da equipe italiana no jogo.

"Estou contente porque tive a possibilidade de jogar toda a partida, para demonstrar ao técnico (Massimiliano Allegri) que tenho muita vontade de ajudar a equipe a jogar bem. Quando tenho a oportunidade de jogar, procuro ser positivo, demonstrar, correr para ajudar os meus companheiros. Mas é diferente jogar uma partida que se deve vencer de qualquer maneira ou que se pode disputar com maior tranquilidade", explicou Ronaldinho.