Apesar dos desfalques, Wilson prevê boa atuação do Atlético-MG diante do Flamengo

Jogar contra o Flamengo, no Maracanã, diante de mais de 50 mil torcedores, nesta quinta-feira, não assusta o goleiro Wilson, do Atlético-MG. Substituto de Cleiton, que vai integrar a seleção olímpica, o experiente jogador, de 35 anos, prevê uma grande atuação da equipe mineira.

"Muitos não acreditavam que a gente poderia fazer uma grande partida contra o Palmeiras e demos a resposta. Conseguimos um empate (1 a 1) e acredito que poderíamos ter saído de lá com uma vitória. É ir para o jogo contra o Flamengo com a mesma dedicação, a mesma concentração e aplicação tática que tivemos no último jogo, que a gente tem tudo para fazer uma boa partida", disse o goleiro, nesta terça-feira, em entrevista coletiva.

Ao contrário de Wilson, o zagueiro Réver não participou do treino e não deverá reunir condições para atuar no Maracanã, pois, além de desfalcar o time contra o Palmeiras, no domingo, ainda não treinou esta semana por causa de dores na panturrilha esquerda.

Além de Cleiton e Réver, Luan (suspenso), Otero (com a seleção venezuelana) e Guga (na seleção olímpica), também não estarão à disposição do técnico Rodrigo Santana para o clássico nacional. Vinícius e Cazares devem herdar as vagas no meio de campo.

O elenco atleticano teve um treino tático, nesta terça-feira, e Igor Rabello, Maidana e Léo Silva, mais uma vez, formaram o trio defensivo, assim como contra o Palmeiras. Uma provável escalação deve ter: Wilson; Patric, Igor Rabello, Léo Silva, Maidana e Fábio Santos; Vinícius, Elias, Nathan e Cazares; Di Santo.

O Atlético-MG é o 11º colocado no Brasileiro, com 31 pontos, 21 atrás do líder Flamengo. São nove vitórias, quatro empates e dez derrotas, com saldo zero de gols: marcou 28 e tomou a mesma quantidade.