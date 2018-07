Apesar dos erros, Felipão confia na zaga

RIO - Um pênalti cometido de maneira infantil e agarrões em adversários dentro da área. Uma tentativa suicida de sair jogando bem perto do gol de Julio Cesar quando o time era apertado e perda de algumas disputas por chegar atrasado. Esses foram os saldos de David Luiz e do capitão Thiago Silva na vitória do Brasil contra o Uruguai. A dupla de zaga da seleção assustou na semifinal do torneio.

Felipão atribuiu os erros às dores que tanto Thiago Silva como David Luiz estavam sentindo durante a partida – porém, nenhum dos dois corre risco de ficar de fora da decisão, segundo o médico José Luís Runco. Ele conversou com os jogadores sobre as falhas, mas não vai fazer disso um drama. “Costumo mostrar aos jogadores vídeos com 90% de acertos e 10% de erros. Isso dá a eles confiança e tranquilidade.”

Recentemente, a zaga brasileira, com Thiago e David, ficou três partidas sem levar gol – as vitórias por 3 a 0 sobre França (amistoso) e Japão e os 2 a 0 sobre o México. Mas foi vazada duas vezes contra a Itália e outra contra o Uruguai, o que causou calafrios na torcida.

Dores. Thiago atribui a tentativa de passar a bola para Marcelo no lance em que Cavani roubou a bola e fez o gol uruguaio às dores que vinha sentindo, saldo de uma disputa de bola com Lugano. Ele não quis apoiar o pé direito no chão e acabou passando com o esquerdo para Marcelo. Mas a bola foi lenta e o lateral não esperava.

Scolari, que ficou muito irritado na hora, usou o mesmo argumento para defender seu capitão. “Ele estava sentindo dores naquela hora, por isso preferiu passar a chutar”, disse, ontem. Julio Cesar também defendeu o capitão. “Depois do jogo ele me contou que estava sentindo dor porque levou uma pancada, mas ficou em campo porque estava confiante”, revelou o goleiro. “Ele é um jogador muito importante para nós e, para mim, um dos três melhores zagueiros do mundo.”

Com ou sem dor, Thiago Silva já decidiu o que fará se voltar a viver situação semelhante à de quarta-feira. “Da próxima vez, com dor ou não, vou mandar a bola para fora do estádio.”

David Luiz também diz que estava bastante dolorido, resultado de uma pancada levada na partida anterior, contra a Itália, quando foi substituído no primeiro tempo. “A dor era incrível, estava todo arrebentado, mas pelo Brasil vale todo o sacrifício”, falou o zagueiro do Chelsea, igualmente defendido por Julio Cesar. “Durante o jogo, a gente perguntava a toda hora como estava se sentindo. O David fez um trabalho fantástico com os fisioterapeutas para estar 100% para o jogo, mas com esse espaço curto entre um jogo e outro, fica difícil (a recuperação total).”