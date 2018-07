Apito desafinado

Mina cabeceou firme, sem chance para Denis, e empatou o clássico que Palmeiras e São Paulo faziam, no Allianz Parque, na noite de anteontem. Começava ali a reação do líder, que em seguida fez o segundo, venceu por 2 a 1 e empurrou o rival para bem perto da zona de descenso no Brasileiro. Alegria verde, tristeza tricolor.

Bem depois do lance, o tira-teima mostrou que o zagueiro colombiano estava centímetros adiantado, no momento em que houve a cobrança de falta e fez a bola viajar para a área. Na hora, nem jogadores nem árbitro e auxiliares, tampouco narradores, comentaristas e torcedores se deram conta da irregularidade, notada só no “olho mecânico”.

Pronto, circo armado. O episódio bastou para desencadear discussões infindáveis, primeiro nas redes sociais, em seguida em declarações de são-paulinos à saída dos vestiários até estender-se para os inúmeros debates eletrônicos e sua busca por audiência. O tom predominante girou em torno de benefícios do apito para o primeiro colocado no torneio. Ou seja, por trás de extensa argumentação com verniz técnico e suposta isenção, insinuou-se favorecimento ilícito. Daí para o “campeonato manchado” é um passo, com a chiadeira habitual de quem está atrás.

A contrapartida veio na forma da recordação de diversos momentos, na Série A deste ano mesmo, em que os juízes se equivocaram e optaram por decisões que prejudicaram os palestrinos. Um pênalti contra mal marcado ali, outro a favor ignorado aqui, um impedimento inexistente acolá, um cartão negado adiante, e assim vai. Chega-se ao cúmulo de “calcular” pontos obtidos e pontos negados, em função de erros da arbitragem, para concluir que “o Palmeiras tem sido prejudicado”.

Raciocínio semelhante se aplica aos demais concorrentes, pois não há um sequer que não tenha motivos para lamentar-se – ou para omitir-se –, quando se trata de abordar mancadas de Suas Senhorias. Por isso, há quem elabore a “classificação verdadeira”, com base na influência do apito. Pois é...

A discussão embicou para círculo vicioso, de incompetência, armação, conivência. Sujeira. Antes de ser acusado de ingênuo, de viver no mundo da lua, ou de venal, admito que o mundo do futebol não é frequentado por santos e sábios. Há muita coisa estranha que escorre pelos bueiros, com silêncio amplo e conivente. Numa espécie de omertà, o lesado de hoje opta por bico calado, pois foi agraciado ontem ou pode vir a sê-lo amanhã. Nunca se sabe...

Mas, como ainda mantenho fé na vida, prefiro ver os erros como consequência de nossa própria falibilidade. O ser humano erra pra chuchu, por mais capacitado que esteja para exercer suas funções rotineiras. Um golpe de vista falho, um raciocínio com milionésimo de segundo atrasado, uma distração imperceptível podem levar a conclusões falsas. Sem que necessariamente impliquem desonestidade.

No futebol, para ficarmos no ponto central da crônica, chega a ser covardia o massacre ao qual são submetidos os “homens e mulheres de preto”. Dezenas de câmeras de alta definição são espalhadas em todo canto dos principais estádios, dentro das metas, ao lado dos técnicos, embaixo das cadeiras, com drones, pelo alto, a fim de pegar mínimos detalhes do que ocorre no palco. De quebra, os computadores congelam cenas e as analisam com bonequinhos.

Tão logo é detectado deslize, descemos a ripa em trios e quartetos. Não raro com impiedosas doses de ironia, indiretas e alusões. Ficam todos sob suspeita, com apito desafinado. Não defendo a imunidade absoluta de árbitros: devem ser criticados, toda vez que cometam erros grotescos ou se mostrem arrogantes, tendenciosos, vacilantes, “caseiros”.

É preciso lutar por profissionalização deles, para que se aperfeiçoem e sobre quem tem qualidade. Como auxílio vital, que tecnologia seja usada para tirar dúvidas, na hora, como no vôlei e no tênis. Isso ajudará a todos e estreitará margens para esquemas escusos e para comentários marotos