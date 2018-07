'Aplaudi meus jogadores', diz Abel após derrota do Flu A vitória do Corinthians sobre o Figueirense já tirava o Fluminense da briga pelo título brasileiro, mas o gol de Bernardo, já nos acréscimos, serviu para sacramentar a derrota da equipe no clássico diante do Vasco, no último domingo, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo com o resultado final de 2 a 1, o técnico Abel Braga evitou lamentar e exaltou o desempenho de seus jogadores na partida.