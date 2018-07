Aplaudido na estreia como titular, Artur pede espaço no Palmeiras

Principal novidade entre os titulares do Palmeiras na vitória por 3 a 0 sobre o Paraná no domingo pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, o atacante Artur se destacou com uma atuação segura e, ao deixar o campo para a entrada de Lucas Lima, foi muito aplaudido no Allianz Parque. Aos 20 anos, agora ele espera uma sequência de jogos.

"Sequência de jogos é o que todo jogador procura", disse o jogador formato na base alviverde e que atuou emprestado no Londrina, do Paraná, na temporada passada. "No Londrina, consegui isso. Agora é aproveitar as chances aqui no Palmeiras.”

Recuperado de uma cirurgia no tornzelo direito realizada em fevereiro deste ano, o jogador se diz grato pelo apoio durante o período em que precisou ficar afastado - foi pouco acionado pelo ex-técnico Roger Machado na primeira metade do ano, em função da lesão.

“É uma experiência única (ter sido aplaudido no Allianz Parque), eu passei por um momento muito difícil na minha vida no começo do ano, me machuquei. Mas fui forte, minha família me apoiou bastante. Agradeço pela oportunidade de hoje (domingo)."