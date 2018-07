Aplaudido pela torcida rival, Ronaldinho vive alegria no México

Ronaldinho enfim deu mostras de seu talento no México. O brasileiro fez dois gols na vitória do Querétaro sobre o America, neste sábado, e acabou aplaudido pela torcida rival. O público da casa fez o jogador lembrar de um episódio semelhante diante da torcida do Real Madrid, quando marcou um golaço pelo Barcelona no superclássico espanhol.

"É uma grande emoção em minha vida. Aconteceu comigo no (Santiago) Bernabéu e agora aqui. Eu nunca vou me esquecer", disse Ronaldinho à Televisa.

O Querétaro já ganhava por 2 a 0 quando Ronaldinho entrou em campo aos 39 minutos do segundo tempo no estádio Azteca, verdadeira fortaleza do America. O craque brasileiro tratou de marcar apenas dois minutos depois de entrar, colocando a bola entre as pernas do goleiro Hugo Gonzalez.

O ex-melhor jogador do mundo completou a humilhação do atual campeão America com mais um gol nos acréscimos após tabelinha. A vitória colocou o Queretaro no grupo dos oito melhores que se classificam para a fase mata-mata do campeonato.

A alegria da equipe de Ronaldinho, no entanto, pode ser curta, pois o Pachuca, dois pontos atrás, joga neste domingo contra o Leones Negros, time ameaçado pelo rebaixamento.