Aplaudido por turcos, Neymar diz viver melhor fase na carreira

Neymar já teve que lidar, diversas vezes, com a torcida rival pegando no seu pé. Nesta quarta-feira, ele viveu um momento absolutamente diverso. Autor de dois gols e da jogada de outro na goleada por 4 a 0 do Brasil sobre a Turquia, em Istambul, o craque do Barcelona foi aplaudido de pé pelos fanáticos torcedores turcos, que passaram a jogar ao seu lado.

"É uma emoção muito grande, mais um estádio, mais um país para ficar guardado no meu coração. Eu nunca imaginava isso. Estou muito feliz", disse Neymar, ainda no gramado, após a partida.

O bom tratamento da torcida não foi apenas pela boa atuação do brasileiro no estádio do Fenerbahce. Neymar vem fazendo gol atrás de gol pelo Barcelona e sendo o destaque de um time que tem Messi, Iniesta, Xavi e Luis Suárez. Ele reconhece que está na melhor fase da carreira. "Acho que sim. É meu melhor momento, sim. Mas quero mais, não quero parar por aqui. Quero sempre melhorar."

A vitória brasileira em Istambul, porém, não teve só Neymar brilhando. Willian fez um gol e deu assistência para outro na sua melhor atuação com a camisa do Brasil. "Venho crescendo na seleção, a cada jogo melhorando, jogando melhor, e isso é importante. Não posso me acomodar, achar que sou titular absoluto, tenho que a cada dia ir conquistando mais a minha posição", ponderou.