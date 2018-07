Aplaudido, Valdivia agradece a confiança da torcida SÃO PAULO - Valdivia mais uma vez deixou o gramado como um dos melhores em campo, assim como já tinha acontecido na partida anterior, quando voltava a jogar após longo tempo parado. E, nesta sexta-feira, ele tinha um motivo extra para jogar bem. O técnico da seleção chilena, Jorge Sampaoli, esteve no Pacaembu para acompanhar de perto a exibição do meia na vitória do Palmeiras sobre o ABC, por 4 a 1, pela oitava rodada da Série B do Brasileiro.