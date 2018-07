Aplaudidos, corintianos exaltam torcida e minimizam tropeço no Brasileirão

O Corinthians empatou com o Atlético-PR por 2 a 2 na abertura da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado não foi o esperado pelas mais de 41 mil pessoas que lotaram as arquibancadas do Itaquerão, mas os torcedores fizeram questão de aplaudir o desempenho dos jogadores em campo.

"Sem dúvida (importante o apoio), a gente tentou ao máximo, tivemos a vitória na mão, mas foi uma infelicidade o gol que tomamos. Mesmo assim, tivemos a frieza de buscar a virada, e criamos para fazer mais. É descansar e recuperar bem", afirmou o lateral-direito Fagner.

Outro jogador do Corinthians que também elogiou o incentivo vindo de fora do campo foi o jovem volante Maycon. "A torcida aplaudiu porque jogamos bem, com raça. O campeonato é difícil, nem sempre o resultado virá. Mas conseguimos um pontinho que será importante".

Depois de encarar a Ponte Preta com o Setor Norte interditado por conta de uma punição por uso de sinalizadores pelas torcidas organizadas, a arena corintiana voltou a contar com sua capacidade máxima e teve lotação quase total. Todos os 41.201 ingressos colocados à venda foram vendidos antecipadamente para o confronto.

"Desde o jogo contra o Palmeiras (pela fase classificatória do Paulistão), a torcida está vindo junto. Aquele jogo foi a virada da chave. Só temos que agradecer", ponderou o técnico Fábio Carille.

Com 36 pontos, o Corinthians volta a campo na próxima quarta-feira, quando visita o Avaí, na Ressacada. Para a partida, Carille conta com o retorno dos suspensos Guilherme Arana e Rodriguinho. O zagueiro Pablo está com uma lesão na coxa e deve ficar fora do confronto.