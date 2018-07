Aplicativo sobre transporte público promete ajudar turistas no Rio

SÃO PAULO - Uma parceria firmada entre a Fetranspor, federação de empresas transportadoras de passageiros do Rio, e os desenvolvedores do Moovit, um aplicativo para smartphones que fornece dados em tempo real sobre a situação do transporte público, promete ajudar torcedores e turistas durante a Copa das Confederações.

O aplicativo é atualizado a todo instante. Ao andar com o Moovit aberto, os usuários contribuem fornecendo velocidade e dados de localização sobre as viagens. Além disso, a própria pessoa pode enviar relatórios sobre as condições do veículo, como superlotação e limpeza.

“Para a Fetranspor, o Moovit é um instrumento fundamental para obter informações em tempo real, seja do ponto de vista dos passageiros, seja do ponto de vista de nossa organização, que terá condições de tomar decisões mais rapidamente”, avalia Lélis Marcos Teixeira, presidente da Fetranspor.

Nir Erez, presidente do Moovit, acredita que o aplicativo ajudará muito os usuários do transporte público durante a competição. "É extremamente útil no dia a dia, mas em eventos do porte da Copa das Confederações, Copa do Mundo e Olimpíadas, pode ajudar muito mais, pois os passageiros trocam informações entre si e com o sistema, sabendo em tempo real o que está acontecendo no trânsito e na malha de transportes em geral”.