Apoio de Alex e recordes de público deixam Coritiba a um empate do acesso à elite

O apoio de um ídolo, recordes de público no estádio, uma arrancada no segundo turno e um veterano como líder dentro de campo. O Coritiba se apegou a essas receitas para fazer boa campanha no Campeonato Brasileiro da Série B e se tornar candidato a ficar com um das duas vagas finais na elite do próximo ano. Para retornar à Série A após duas temporadas, o time do Paraná precisa só de um empate contra o Vitória na última rodada, sábado, em Salvador.

Após Bragantino e Sport garantirem acesso à elite do Campeonato Brasileiro do próximo ano, Coritiba, América-MG e Atlético-GO brigam pelas duas vagas restantes. O clube paranaense tem 63 pontos, enquanto os demais concorrentes somam 61. O desfecho será na tarde de sábado. As partidas decisivas terão início às 16h30. Enquanto no Barradão o Coritiba tenta no mínimo empatar, o América-MG recebe o já rebaixado São Bento e o Atlético-GO enfrenta o Sport em Goiânia com a necessidade de ganhar.

Para chegar à rodada final em situação mais cômoda que os demais concorrentes, o Coritiba contou com o apoio da torcida. Dos 15 maiores públicos da Série B deste ano, 12 foram do time alviverde. O Coritiba tem média de 22.429 pessoas por jogo, maior número de sua história. O índice supera até mesmo a campanha do título da Série A, em 1985.

Um dos jogos mais decisivos da campanha até agora ocorreu no último domingo. O Coritiba ganhou em casa de 1 a 0 do já campeão Bragantino com gol do meia Giovanni nos minutos finais. A partida teve presença de 36 mil torcedores e ajudou a equipe a chegar à rodada derradeira com mais pontos do que os dois outros concorrentes. Na preparação para o compromisso, uma convidado ilustre se reuniu com o elenco.

Segundo o técnico Jorginho, o ex-meia Alex conversou com os jogadores na véspera da partida e teve papel importante no duelo. "Quero agradecer ao Alex. Ele veio para um bate-papo com os atletas. Foi muito feliz em suas colocações. Uma delas foi sobre esse sentimento. Falei que os jogadores precisavam entender que iam encontrar essa atmosfera (no estádio). Eles entenderam que iam jogar por quem eles mais amam", comentou o treinador Jorginho.

O ex-meia com passagens por Palmeiras, Cruzeiro e seleção brasileira foi revelado e se aposentou no Coritiba. Alex ainda frequenta o Couto Pereira como torcedor. Neste ano, ele realizou um estágio de técnico nas categorias de base do clube. A experiência serviu para cumprir a carga horária exigida pela CBF para obter uma das licenças do curso de treinador.

ARRANCADA

O Coritiba se tornou candidato mais forte ao acesso principalmente graças ao segundo turno. Em setembro, a diretoria contratou o técnico Jorginho. Em 14 jogos, ele conseguiu resultados expressivos. Foram nove vitórias, cinco empates e apenas uma derrota. O novo comandante mostrou ser enérgico em questões disciplinares. Na reta final, afastou o artilheiro do time na temporada. Rodrigão marcou 21 gols em 2019 e deixou o elenco após se negar a ficar na reserva.

Dentro de campo, um dos líderes da equipe é o meia Rafinha, de 36 anos. O jogador voltou ao clube em maio depois de ter sido um grande destaque entre 2010 e 2013. Campeão da Série B pelo Coritiba em 2010, tetracampeão estadual e duas vezes finalista da Copa do Brasil (2011 e 2012), o atleta conviveu com seguidos problemas de lesões. Ele pensa em se aposentar ao fim do ano.

Apesar disso, Jorginho torce para que Rafinha não tome essa decisão. "Chega um momento em que o jogador quer viver de uma forma diferente, aproveitar a família. Se depender de mim, que viveu o futebol, tenho certeza absoluta de que ele tem condição de jogar mais três anos", afirmou o técnico. Outro destaque da equipe é o goleiro Alex Muralha, ex-Flamengo.