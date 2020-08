Apoio de Leco e situação financeira mantém Fernando Diniz no São Paulo

Apesar da pressão para mudança no comando da equipe, o presidente do São Paulo, Leco, não pretende demitir o técnico Fernando Diniz. Pelo menos, por enquanto. E dois pontos fundamentais ajudam a manter o treinador na equipe: a confiança do dirigente e a questão financeira do clube do Morumbi.

Leco sempre foi um admirador do estilo de Diniz e ainda acredita que ele pode dar certo no São Paulo. O presidente tem dito para pessoas próximas que o trabalho no dia a dia do treinador o agrada muito e não tem dado bola para as críticas e pressão pela demissão.

O coordenador técnico, Raí, e o gerente-executivo de futebol, Alexandre Pássaro, ainda apoiam, mas não com tanta veemência o trabalho do treinador. Para manter a confiança no treinador, eles se apegam ao fato do time ter apresentado um bom futebol em algumas partidas antes da paralisação dos campeonatos, em razão do novo coronavírus.

Após o jogo com o Bahia, Raí decidiu dar entrevista para assegurar que o treinador permanece. "Garanto! O trabalho continua. Nós vamos dar todas as condições para o Diniz e a confiança nele é total. Foi ele que fez o time que estava produzindo antes da paralisação, e é ele quem tem todas as condições de voltar para aquele nível de atuação para que tenhamos mais chance de ter as vitórias necessárias para sair dessa situação. Voltar a uma crescente, voltar a ter confiança e esquecer os traumas recentes", disse o dirigente. Leco, mais uma vez, não falou.

Outro ponto, que acaba até reforçando a ideia de Leco em manter Diniz, é a questão financeira. O clube vive um momento extremamente delicado, sob o ponto de vista financeiro. Se precisar ir ao mercado atrás de um técnico, as opções são um nome de peso, que terá um salário elevado, ou um novato, mais barato.

Sem grandes opções no mercado

E a visão da diretoria, não só do Leco, é que para investir em um novato, é melhor insistir com Fernando Diniz. Uma terceira opção seria buscar um treinador no exterior, que poderia ter um salário mediano, mas por enquanto ,é uma hipótese totalmente descartada pelos dirigentes.

Antes da partida contra o Bahia, na última quinta-feira, torcedores organizados protestaram na frente do Morumbi e pediram a demissão do treinador. E não é só Diniz que permanece. A tendência é que o clube faça poucas mudanças em seu elenco. Recentemente, Pato acertou a rescisão contratual e houve uma troca com o Grêmio de Everton por Luciano, que já estreou fazendo gol, contra o Bahia.

Hernanes, um dos salários mais altos do elenco, chegou a cogitar deixar o clube, mas decidiu permanecer e deve ser aproveitado por Fernando Diniz nos próximos jogos. Existe uma possibilidade de ter pequenas alterações no plantel, mas os "medalhões" devem permanecer. A eleição para presidente do São Paulo deve acontecer em outubro e Leco permanece no cargo até dezembro.

Para complicar ainda mais a situação de Diniz, o São Paulo inicia uma sequência de quatro jogos bem complicados, na teoria. No domingo, o time tricolor enfrenta o Sport, em Recife. Depois, recebe o Athletico-PR, no Morumbi, e em seguida faz o clássico com o Corinthians, também em casa. Por fim, encara o Atlético-MG no Mineirão. Depois enfrenta Fluminense e Red Bull Bragantino em casa e encara o River Plate no dia 17 de setembro, também no Morumbi.