Aporte chinês faz Milan 'ressurgir' e gastar R$ 700 milhões em contratações

Durante muitos anos, o Milan foi considerado um dos maiores times do mundo e a cada temporada que se iniciava, era favorito para ficar com o título italiano e também da Liga dos Campeões. Porém, de um tempo para cá, isso mudou. O antes "todo poderoso" passou a ser coadjuvante até mesmo na Itália, em sua liga doméstica, a ponto de sequer conseguir classificação às competições europeias nos últimos anos. Mas isso tudo é coisa do passado, já que 2017 parece ser o "ano da virada" para o clube, adquirido por um grupo de empresários chineses por R$ 2,5 bilhões, e, pelo menos no mercado, voltou a ser protagonista.

Até agora, quase 190 milhões de euros, o equivalente a quase R$ 700 milhões, já foram investidos em contratações de jogadores, com destaque para André Silva, atacante que foi bem no Porto, Hakan Çalhanoglu, meia do Bayer Leverkusen e, principalmente, no zagueiro Leonardo Bonucci, que, por 42 milhões de euros (R$ 154 milhões), trocou a hexacampeã italiana Juventus para ser o grande líder do elenco milanês. Para efeito de comparação, na última temporada, a última das "vacas magras", o time investiu 28 milhões de euros (R$ 103 milhões na cotação atual), sendo o mais caro deles o atacante Gianluca Lapadula, que custou 9 milhões (R$ 33,1 milhões).

Apesar de ser o segundo time que mais gastou no atual mercado, atrás apenas do Manchester City, que desembolsou 240,5 milhões de euros (R$ 885,3 milhões), o Milan não deve parar por aí, e os planos de Li Yonghong, novo presidente do clube, sucedendo o lendário Silvio Berlusconi, são bastante audaciosos: voltar a ser uma potência europeia. Segundo a imprensa especializada, um grande nome para o ataque deve ser anunciado em breve: Pierre-Emenick Aubameyang (Borussia Dortmund), Andrea Belotti (Torino), Diego Costa (Chelsea) e Zlatan Ibrahimovic (sem clube) são os principais candidatos.

Outro ponto que "colabora" para a reconstrução do time é que, ao menos por enquanto, ele não está excedendo o Fair Play Financeiro da Uefa, limite estabelecido pela entidade para que os clubes não gastem mais do que arrecadam. Muito disso se dá pelo fato de o clube não ter disputado competições europeias nos últimos anos e de ter em seu favor o fato dos novos donos terem pago toda a dívida que o Milan tinha em sua gestão anterior, ganhando assim um bônus de "bom pagador", métrica estabelecida em 2015 dizendo que as equipes que encerrassem seus débitos ou apresentassem um pacote de medidas para reduzi-los, seria recompensado com um limite a mais para gastar no mercado de transferências, podendo exceder os 30 milhões de euros (R$ 110,4 milhões) de déficits (limite imposto da federação para as equipes).

A nova direção do Milan fará um encontro com a Uefa em outubro para alinhar os planos de crescimento dentro das métricas da entidade, que propõe medidas diferentes a clubes com novos donos ou que apresentam projetos de aumento de investimentos - desde que justificados. O argumento dos italianos é claro: com o aumento no investimento, as receitas também aumentarão, assim como o número de interessados em colocar dinheiro ou expor sua marca na camisa do clube. Além disso, há a justificativa de que jogadores podem ser negociados nos próximos anos.

A mudança repentina na equipe vem repercutindo em todo o mundo, principalmente em quem já fez parte de uma fase bastante vencedora da equipe, como Roque Júnior, zagueiro campeão da Liga dos Campeões pelo Milan em 2003.

"A gente sempre foi acostumado a ver o Milan como protagonista e foi um pouco estranho ver o que aconteceu nos últimos anos, mas tudo gira em torno de investimento. Com essas contratações, já subiu um patamar. Mas só com o tempo vai chegar ao nível dos melhores. É impossível chegar perto de Real Madrid e Barcelona em um ano. Se continuar investindo, os resultados vão aparecer".

Para o ex-atleta, que atualmente trabalha como técnico, o segredo é ter paciência. "Não se forma um elenco vitorioso de um ano para o outro. O Milan começou a reinvestir agora, é um recomeço, mas sabem que é difícil ser campeão tão rapidamente. Eu mesmo demorei para me adaptar quando cheguei lá, pois o jogo é muito diferente", opinou, finalizando com um "lobby" para seu antigo clube e o futebol italiano em geral: "Eu aprendi muito e recomendo que todo zagueiro que está saindo do Brasil que passe um período na Itália.