Após 1ª derrota, técnico Marcelo Chamusca fica assustado com cobrança no Guarani

A maré virou para o Guarani de um dia para o outro. O time que vinha invicto na Série C do Campeonato Brasileiro agora sofre a pressão da torcida por estar há três jogos sem vencer no Grupo B - dois empates e uma derrota. Na última segunda-feira, com um gol no apagar das luzes, o clube perdeu para o Mogi Mirim por 1 a 0, mas se manteve na liderança com 15 pontos.

A cobrança assustou inclusive o técnico Marcelo Chamusca. "É até engraçado, parece até que o time está na zona de rebaixamento, que vem de 10 jogos sem ganhar, quando na verdade nossa realidade é muito diferente", revelou o treinador.

Assim que o árbitro apitou o final do confronto em Mogi Mirim (SP), um grupo de torcedores foi até o alambrado do estádio Vail Chaves para cobrar o elenco, que já não vinha agradando há algumas rodadas. Sem marcar gols há três jogos, o time sofre com a falta de criatividade do setor ofensivo, que tem dificuldade para desmontar a marcação adversária.

Neste domingo, pela nona e última rodada do primeiro turno, o Guarani recebe o Ypiranga-RS, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP). O adversário também briga pela classificação à segunda fase e tem 13 pontos.