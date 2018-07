Após 1.º gol em volta ao Fla, Love prevê semi complicada Vágner Love marcou no último sábado, na vitória por 3 a 1 sobre o Resende, em Volta Redonda, o seu primeiro gol pelo Flamengo após o seu retorno ao clube. Com isso, o atacante ajudou o time a se classificar para a semifinal da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca, no qual a equipe comandada por Joel Santana irá encarar o Vasco, na próxima quarta-feira, no Engenhão. E o jogador destacou que espera por uma partida muito difícil diante do rival.