Após 1º gol, Ricardo Oliveira aposta em encaixe do Atlético-MG: 'Vai dar liga'

Após marcar seu primeiro gol com a camisa do Atlético-MG, que garantiu a vitória por 1 a 0 sobre a URT neste domingo, em Patos de Minas, pela quinta rodada do Campeonato Mineiro, o centroavante Ricardo Oliveira comemorou o fato de ter desencantado em seu novo clube e apostou que o Atlético irá encaixar o seu melhor futebol em breve.

"Sentimento de um grande esforço coletivo. Já sabíamos que era um jogo duro, uma equipe que marcava com linha baixa, ia dificultar as combinações por dentro. Insistimos por dentro, não conseguimos jogar. No lance do gol, o Otero fez um passe perfeito. Sensação também de alívio", disse o centroavante após a vitória suada.

Em seu terceiro jogo pela equipe alvinegra, Ricardo Oliveira preferiu exaltar a atuação do time como um todo e projetou muita dificuldade na estreia do Atlético na Copa do Brasil diante do clube homônimo do Acre. A partida está marcada para a próxima quarta-feira, na Arena da Floresta, em Rio Branco. Para passar, basta um empate ao time mineiro.

"Terceiro jogo meu aqui, como centroavante a gente se sente na obrigação de marcar. Agradeço a Deus pelo gol, mas ressalto o trabalho coletivo", afirmou. "Agora é pensar no jogo de quarta-feira. Temos que ser bastante inteligentes, certamente vamos enfrentar dificuldades lá (no Acre). Já falei: nosso time vai dar liga, é só o terceiro jogo juntos. Hoje conseguimos vencer em um jogo difícil", concluiu o centroavante.