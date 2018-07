Após 1.º gol, Wallace quer ganhar espaço no Corinthians

SÃO PAULO - Depois de duas temporadas com a camisa do Corinthians, finalmente o zagueiro Wallace fez seu primeiro gol pela equipe, e o momento não podia ser melhor. Foi no clássico contra o Santos, evitando a derrota - jogo acabou 1 a 1 - e no penúltimo jogo antes do Mundial de Clubes. Todos esses ingredientes fazem com que ele espere ganhar mais espaço a partir de agora.

"Eu não jogo com tanta frequência, então é mais difícil marcar gols. Fico feliz por ter desencantado. Espero agora ter mais chances para tentar me firmar na equipe", disse o zagueiro.

Mas cavar uma vaga no time titular do Corinthians é uma missão quase impossível para Wallace. Já está claro que Tite tem definido Chicão e Paulo André como seus zagueiros titulares e nem cogita a possibilidade de adotar o esquema com três defensores.

Apesar do pedido público, Wallace tem consciência que conseguir espaço não é fácil. "Os titulares têm jogado bem, mas continuo trabalhando à espera de oportunidade. Quando aparecer, tenho de estar bem", projetou.