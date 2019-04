Após 1ª proposta recusada, Corinthians segue negociação por Danilo Avelar

O Corinthians ainda negocia com o Torino a compra do lateral-esquerdo Danilo Avelar. O clube não tem pressa para resolver a situação porque o jogador tem contrato de empréstimo até julho. A expectativa é que logo após o Campeonato Paulista os clubes cheguem a um acerto.

A equipe italiana não aceitou renovar o empréstimo e estipulou o valor de compra em 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 6,5 milhões). O Corinthians fez uma contraproposta com um preço um pouco mais baixo e foi recusada.

O clube brasileiro prepara agora nova oferta, ainda com o valor abaixo do pedido pelo Torino, com a intenção de dividir o pagamento em duas vezes, com a segunda parcela a ser paga em 2021.

Danilo Avelar foi contratado no ano passado a pedido do técnico Fábio Carille. Na época estava emprestado ao Amiens, da França. Após a saída do treinador, o jogador teve queda de rendimento e terminou a temporada na reserva.

Ele começou a atual temporada sob desconfiança, mas aos poucos ganhou espaço entre os titulares novamente. No total, ele já disputou 50 jogos e marcou seis gols, alguns deles importantes como na vitória sobre o Palmeiras no Paulistão deste ano.