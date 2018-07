Após 1.ª vitória, Gum garante que Fluminense ainda irá evoluir

RIO - O time do Fluminense conquistou sua primeira vitória no ano, contra o Nova Iguaçu, por 3 a 1, no domingo, em Volta Redonda, e o resultado serviu para aumentar a confiança do zagueiro Gum, representante do setor mais criticado do time nas primeiras partidas do Campeonato Carioca.

"Nosso time é bom e quando vence, vence todo mundo. Sabemos que a dificuldade na parte física ainda existe, mas naturalmente isso vai melhorar. No jogo de domingo já foi bem melhor e por isso aproveitamos as oportunidades", afirmou o zagueiro.

Gum ainda acredita que, com o passar do tempo, a tendência é que o time melhore, já que a competição está apenas no início. "Temos um grupo de qualidade e aos poucos vamos nos acertando em campo. Tivemos pouco tempo de preparação e vai ser natural que a gente fique melhor mesmo lá para a quinta rodada. Fizemos um bom jogo, mostramos determinação e conseguimos a vitória, mas acho que ainda vamos evoluir mais", garantiu Gum.

Com a vitória, o time tricolor terminou a rodada com quatro pontos, ocupando a nona colocação, fora da zona de classificação para a próxima fase do Campeonato Carioca. O próximo jogo do Fluminense será na quarta-feira contra o Resende, no Maracanã, às 22 horas.