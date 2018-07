Após 1.ª vitória, Kroeff vê Grêmio 'candidato ao título'

"Hoje (quarta-feira) fizemos uma bela partida, com uma boa atuação de vários jogadores. Estamos com a cabeça totalmente voltada pro Brasileirão. O Grêmio é candidato do Brasileiro, sim", ressaltou o dirigente.

O fato de o Grêmio ter sido derrotado pelo Palmeiras, por 4 a 2, na rodada anterior, foi minimizado por Kroeff, que lembrou que a equipe ainda sentia os efeitos psicológicos da eliminação na Copa do Brasil, após derrota para o Santos na Vila Belmiro.

"Antes a gente estava muito afim da Copa do Brasil, e todos os times que estavam envolvidos em outras competições, largaram mal. Agora eles (adversários) vão ter o Grêmio junto, pode ter certeza", enfatizou.

Kroeff ainda lembrou que o longo período sem jogos por causa da disputa da Copa do Mundo será benéfico para o Grêmio. "A participação pós-Copa vai ser muito boa porque todos lesionados vão estar de volta", disse o dirigente, se referindo a jogadores como o meia Souza e os laterais Lúcio e Fábio Santos, todos machucados.