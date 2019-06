Após 1ª vitória no Vasco, Luxemburgo evita empolgação: 'Felicidade controlada'

A primeira vitória do Vasco no Campeonato Brasileiro e sob o comando de Vanderlei Luxemburgo deixou o treinador animado, mas não tanto. Ele disse estar feliz após o triunfo por 2 a 1 sobre o Internacional, na noite da sexta-feira, pela oitava rodada do torneio, mas lembrou que o resultado é apenas um passo para o time cruzmaltino se afastar da zona de rebaixamento.

"A vitória é boa. Deixa todo mundo contente. Estou bem feliz, mas tem de ser uma felicidade controlada. Tem muita coisa pela frente. Saborear uma vitória, fazer uma recuperação e semana que vem temos um confronto contra o Ceará", afirmou o treinador.

Luxemburgo revelou que teve uma conversa em particular com o volante Andrey, autor de um dos gols da partida - o outro foi do centroavante Tiago Reis e o Inter descontou com Emerson Santos - e convenceu o jogador a perder peso.

"O Andrey fez um grande campeonato no ano passado. Uma temporada boa. Você vê o que o Andrey jogou. Mas eu não vejo o que ele jogou. Eu vejo o que ele tem feito. Andrey passou de 13% de percentual de gordura para 11%. Você vê que ele está bem diferente de quando eu cheguei. Falei para ele: "vou cobrar de você, camarada". Ele e outros jogadores entraram num processo", revelou.

Apesar da vitória, o Vasco ainda continua na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Ocupa a 17ª posição, com seis pontos, e pode ser ultrapassado por Avaí, Grêmio e CSA, que ainda jogam na rodada. O próximo adversário do time carioca é o Ceará, na próxima quinta-feira, às 19h15 no estádio São Januário. O duelo é o último antes da parada da competição para a disputa da Copa América.