Após 10 anos, Ephraim Mashaba volta treinar a África do Sul

A Associação Sul-Africana de Futebol anunciou neste sábado que a seleção da África do Sul tem um novo treinador. Quem assume o comando da equipe no lugar de Gordon Igesund é Ephraim Mashaba, que já foi o técnico do time no começo do século e foi demitido depois de entrar com os principais jogadores do país.

Na época, em 2004, Benni McCarthy e Mark Fish pediram para se apresentar tardiamente à seleção antes da Copa Africana de Nações, permanecendo mais tempo nos seus clubes durante o Campeonato Inglês, mas o pedido foi recusado por Mashaba, que também entrou em conflito com Quinton Fortune, na época destaque do Manchester United.

Depois de deixar o cargo, o treinador, hoje com 63 anos, passou por times locais e pela seleção da Suazilândia antes de começar um trabalho nas categorias de base da seleção da África do Sul.

Agora ele volta ao posto de técnico do time principal para substituir Gordon Igesund, que não renovou seu contrato, que expirou agora no meio do ano. Em decadência, o futebol da África do Sul não tem mais nenhum jogador de expressão no cenário internacional. Praticamente todos os atletas da seleção jogam no país. Uma das raras exceções é Thulani Serero, meia do Ajax.