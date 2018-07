Após 10º empate, Dunga minimiza vaias da torcida O Inter está no quinto lugar, brigando por um lugar no G4, perdeu apenas três jogos no Brasileirão - mesmo número do líder Cruzeiro, por exemplo -, mas a torcida não está satisfeita. Ao ficar em 2 a 2 com o Vitória, quinta-feira à noite, em Novo Hamburgo (RS), a equipe colorada conheceu seu 10º empate em 20 jogos e irritou os torcedores.