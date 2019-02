Após 10 jogos sem vitórias no Espanhol, Villarreal ganha do Sevilla por 3 a 0

Depois de 10 jogos sem vitórias, o Villarreal bateu o Sevilla por 3 a 0, neste domingo, em jogo válido pela 24.ª rodada do Campeonato Espanhol. O resultado é um alento para os donos da casa, que lutam contra o rebaixamento. Já o de Sevilha, em quarto lugar e dentro da zona de classificação à Liga dos Campeões da Europa, desperdiçou a chance de se afastar do Getafe, que está em quinto e tropeçou diante do Eibar.

De cabeça, o zagueiro Alvaro Gonzalez abriu o placar da partida aos 20 minutos do primeiro tempo após cobrança de escanteio. O segundo gol do jogo saiu nos acréscimos. O camaronês Karl Toko Ekambi aproveitou a bela assistência do atacante Bacca e só teve o trabalho de empurrar a bola para as redes.

No início do segundo tempo, o Sevilla ensaiou uma reação, mas o ímpeto da equipe do técnico Pablo Machín não durou mais que os primeiros 15 minutos. Ao final da partida, o time ainda tentou pressionar o Villarreal, mas sem criar chances efetivas de gols. Em um contra-ataque, Alfonso Pedraza deu números finais ao jogo após bela troca de passes.

Com a vitória, o Villarreal subiu para a 18.ª posição com 23 pontos, um a menos que o Celta, o primeiro fora da zona de rebaixamento. O resultado encerra um jejum de vitórias. A última vez que a equipe ganhou havia sido na 13.ª rodada do campeonato, no dia 25 de novembro de 2018, diante do Betis.

O Sevilla chega ao terceiro jogo sem vitória - foram duas derrotas e um empate. A equipe está em quarto lugar com 37 pontos, apenas um a mais que o Getafe. No próximo sábado, o time de Sevilha recebe o Barcelona e o Villarreal visita o Atlético de Madrid no domingo.