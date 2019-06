Após 10 temporadas no Manchester United, Valencia acerta com a LDU

O meia equatoriano Antonio Valencia está de clube novo. Depois de defender o Manchester United por 10 temporadas, o jogador resolveu volta para casa e acertou contrato com a LDU, de Quito, pelos próximos dois anos. O anúncio do clube da capital do Equador foi feito nesta sexta-feira e o atleta vestirá a camisa 25.

Com 33 anos, Antonio Valencia deixa o Manchester United após ter conquistado nove títulos, entre eles dois do Campeonato Inglês, um da Liga Europa, um da Copa da Inglaterra e dois da Copas da Liga Inglesa. O equatoriano é o sexto jogador não britânico com mais partidas disputadas pelo clube de Manchester, com 339 jogos no total - marcou 25 gols e deu 62 assistências.

Antes de fechar com o Manchester United em 2009, Antonio Valencia passou por Villarreal e Wigan Athletic. Na Espanha, foram apenas duas partidas e nenhum gol marcado. Já na primeira experiência na Inglaterra, o equatoriano atuou 89 vezes, marcando seis gols e servindo os companheiros em 11 oportunidades.

O meia esteve no Brasil para a disputa da Copa América, mas acabou eliminado ainda na primeira fase depois que o Equador terminou em quarto e último lugar no Grupo C, com um empate e duas derrotas. Uruguai e Chile ficaram com as vagas nas quartas de final.

Em sua volta ao Equador, Antonio Valencia terá logo de cara a disputa da Copa Libertadores. Pelas oitavas de final, a LDU enfrentará o Olimpia, do Paraguai.