Após 11 anos na Europa, Kaká reestreia no São Paulo contra o Goiás

Apagar a derrota sofrida diante da Chapecoense, na semana passada, já seria motivo de sobra para mover o São Paulo na partida contra o Goiás neste domingo, às 16 horas. Mas o acordo com o Orlando City para antecipar a estreia de Kaká deu um tempero especial ao jogo. O meia volta ao clube que o revelou 11 anos após rumar para a Europa - e ao estrelato mundial.

É inegável que todas as atenções estarão sobre o meia. Desde que acertou seu retorno, Kaká tem monopolizado as atenções e desperta curiosidade até nos adversários, todos ávidos para saber como ele vai se apresentar. Os treinos indicam que o jogador demorará um pouco para estar em plena forma física, mas a qualidade técnica permanece a mesma.

A entrada do meia, no entanto, não é uma simples adição ao time. Para tentar extrair o máximo de Kaká, Muricy Ramalho modificou o esquema tático do São Paulo. A formação com dois pontas deixou de existir, sendo substituída por uma com dois meias e dois atacantes. Assim, Osvaldo vai para a reserva e Kaká e Ganso serão os responsáveis pela criação das jogadas, ambos sem posição fixa. "A equipe está com muita mobilidade. Isso pode ajudar a confundir a marcação", afirmou Alan Kardec, que fará dupla de ataque com Ademilson.

O São Paulo treinou pouco com esse novo sistema e isso pode ser um problema neste domingo. Além do mais, Muricy fez outra mudança importante na equipe: ele colocou Rafael Toloi na zaga e deslocou Rodrigo Caio para o meio de campo. Antonio Carlos foi cortado do jogo por causa de dor na panturrilha esquerda e deverá ser substituído por Lucão. O técnico, porém, não crê que as mudanças abalarão as estruturas do time.

"Temos de ter variações. Se ficarmos muito tempo da mesma forma, facilita a marcação. Esse outro jeito é mais difícil para o jogador marcar, tem jogos em que podemos atuar com dois (atacantes) mais enfiados, outros com os jogadores abertos", analisou o treinador.

Em Goiânia, o time estreará a nova formação sem ter conseguido consolidar a anterior. Não à toa, o Tricolor voltou da pausa para a Copa alternando uma bela atuação contra o Bahia e um desempenho fraco contra a Chapecoense.

A esperança dos tricolores é que a dobradinha Ganso-Kaká consiga enfim dar consistência e regularidade ao time. "São jogadores de grande qualidade e qualquer um gostaria de atuar ao lado deles", disse Kardec. Ao menos pelo o que se viu nos treinos, os meias terão liberdade para entrar na área, um pedido frequente de Muricy. "O Kaká já faz mais isso, por isso insistimos muito com o Ganso."

ALERTA

O tropeço diante da Chapecoense deixou o time longe da briga pela liderança do Brasileiro e um novo vacilo contra o Goiás pode complicar ainda mais a situação da equipe. E o São Paulo imagina que as dimensões grandes do gramado do Serra Dourada e a necessidade dos donos da casa de sair para o jogo abrirão os espaços que a equipe procura para conseguir desenvolver seu jogo. "Quem for ao estádio verá um belo jogo", projetou Muricy.

GOIÁS X SÃO PAULO

GOIÁS - Renan; Moisés, Jackson, Pedro Henrique e Lima; Amaral, Thiago Mendes, David e Ramon; Erik e Bruno Mineiro. Técnico: Ricardo Drubscky.

SÃO PAULO - Rogério Ceni; Douglas, Rafael Toloi, Lucão e Alvaro Pereira; Rodrigo Caio, Souza, Ganso e Kaká; Ademilson e Alan Kardec. Técnico: Muricy Ramalho.

Árbitro - Leandro Pedro Vuaden.

Local - Serra Dourada, em Goiânia (GO).

Horário - 16 horas.

Na TV - Pay-per-view.