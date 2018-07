Após 11 dias desempregado, Roberto Carlos assina com outro time turco

Lateral pentacampeão com o Brasil na Copa do Mundo de 2002, Roberto Carlos não ficou nem duas semanas desempregado. Apenas 11 dias depois da sua demissão do Sivasspor, o agora treinador foi anunciado pelo Akhisar Belediyespor, também da primeira divisão do Campeonato Turco.

O novo clube de Roberto Carlos é apenas o 11.º colocado do Campeonato Turco e briga contra o rebaixamento a duas rodadas do fim do primeiro turno do torneio. A equipe conta com dois brasileiros: o zagueiro Douglão, ex-Braga, e o atacante Bruno Mezenga, que tem passagem pelo Flamengo, mas fez sua carreira no futebol turco.