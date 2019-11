Após 11 meses no Palmeiras, Matheus Fernandes comemora primeiro jogo completo

A vitória por 2 a 1 do Palmeiras sobre o Vasco, nesta quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro, teve um sentimento positivo extra para o volante Matheus Fernandes, do time alviverde. Depois de 11 meses na equipe, o jogador de 21 anos disputou pela primeira vez uma partida completa, fato que o deixa otimista para novas oportunidades com o técnico Mano Menezes.

LEIA TAMBÉM > Tabela do Campeonato Brasileiro 2019

"Feliz por voltar a jogar 90 minutos de uma partida. Já havia iniciado outros jogos na temporada, mas dessa vez tive a oportunidade de jogar até o fim. Me senti bem a todo momento sem qualquer desconforto", comentou Matheus Fernandes. Contratado por cerca de R$ 15 milhões, ele defendia o Botafogo antes de se transferir para o clube paulista.

Até a partida contra o Vasco, Matheus Fernandes havia atuado por apenas 165 minutos pela equipe. O jogador disputou oito partidas com o Palmeiras, das quais apenas três como titular. A oportunidade apareceu para ele principalmente após a decisão do treinador de ter poupado os principais nomes para priorizar a preparação para enfrentar o Corinthians, no sábado, no Pacaembu.

Matheus teve participação contra o Vasco ao dar assistência para o primeiro gol, marcado por Lucas Lima. "Apesar de ter jogado os 90 minutos, o importante foi a vitória, principalmente, por ser fora de casa. Nos dá confiança que estamos no caminho certo e fazendo nossa parte", comentou o volante.

ARBITRAGEM

A CBF anunciou nesta quinta-feira que o professor de educação física Vinicius Gonçalves Dias Araujo (SP) será o árbitro do clássico de sábado. Neste Brasileiro, ele trabalhou em cinco partidas, nenhuma delas com a presença de times paulistas.