Após 12 anos, Ferdinand deixa o Manchester United

MANCHESTER - Uma era no Manchester United chegou ao fim quando Alex Ferguson anunciou sua aposentadoria, no encerramento da temporada passada. Um ano depois, se encerra outra parte da gloriosa história do clube inglês. Nesta segunda-feira, Rio Ferdinand anunciou que está deixando Old Trafford depois de 12 anos.

O zagueiro começou sua história no Manchester em 2002, quando deixou o Leeds United por quase 30 milhões de libras esterlinas, na transferência mais cara do futebol inglês até então. Em 12 anos, fez 454 jogos com a camisa do clube, a última delas no empate em 1 a 1 com o Southampton, pela última rodada do Campeonato Inglês, domingo.

Aos 35, Ferdinand não recebeu proposta para renovar o contrato que se encerra em junho. "Eu cheguei ao Manchester com a esperança de vencer campeonatos. Nem nos meus melhores sonhos imaginei quão bem sucedido seríamos durante minha passagem por aqui", escreveu Ferdinand, em comunicado, dizendo que "chegou a hora de seguir em frente".

Pelo Manchester, Ferdinand ganhou seis vezes o Campeonato Inglês, uma vez a Copa da Liga Inglesa, uma Liga dos Campeões e um Mundial de Clubes. Seu parceiro de zaga nos últimos anos, Nemanja Vidic também está de saída do clube e vai jogar a próxima temporada pelo Milan.

Pela seleção inglesa, Ferdinand fez 81 partidas, a última delas em junho de 2011. O jogador, que disputou as Copas do Mundo de 2002 e 2006, foi cortado do Mundial de 2010 por lesão no joelho.