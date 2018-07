Após 12 anos no Shakhtar, Lucescu assume o Zenit e vai comandar Hulk

Lucescu vai substituir o português André Villas-Boas, que deixou o comando do Zenit após o time terminar o Campeonato Russo apenas na terceira posição, fracassando no objetivo de classificar o time para a próxima edição da Liga dos Campeões da Europa.

No Zenit, Lucescu vai comandar dois jogadores brasileiros: o atacante Hulk e o volante Maurício, que iniciou a sua carreira no Fluminense. Mas não será surpresa se nos próximos meses outros brasileiros chegarem ao clube, pois o treinador é fã declarado do futebol do País.

Em 12 anos à frente do Shakhtar, Lucescu contratou dezenas de jogadores brasileiros, como Bernard, Willian, Douglas Costa, Luiz Adriano e Ilsinho. E, nesse período, o treinador romeno, de 70 anos, conquistou oito título do Campeonato Ucraniano, além de ter vencido a Copa da Uefa de 2009, a atual Liga Europa.

Após faturar o título da Copa da Ucrânia no último fim de semana, com a vitória por 2 a 0 sobre o Zorya Luhansk, o Shakhtar confirmou a saída de Lucescu, que nos últimos dois anos dirigiu o time nos jogos como mandante em Lviv por causa do conflito entre o governo do país e grupos separatistas pró-Rússia que afetam a segurança em Donetsk.

Como jogador profissional, Lucescu concentrou a sua carreira no Dínamo Bucareste, entre as décadas de 1960 e 1980, tendo disputado a Copa do Mundo de 1970 e a Eurocopa de 1984 pela seleção romena, que também treinou. Além disso, dirigiu a Inter de Milão.