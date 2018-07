Após 12 dias, técnico anuncia saída do Guaratinguetá A passagem do técnico Paulo Campos pelo Guaratinguetá durou menos de duas semanas. Na manhã desta segunda-feira, o treinador alegou problemas particulares e acertou sua saída do clube do Vale do Paraíba, após apenas um jogo pela Série B do Campeonato Brasileiro. "Infelizmente surgiram alguns problemas particulares neste momento e precisarei resolvê-los", afirmou.