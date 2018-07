Após 12 horas de viagem, Santos desembarca em Bogotá para duelo com Santa Fe

O Santos já está em Bogotá para o seu terceiro compromisso na Copa Libertadores. No fim da noite de segunda-feira, após cerca de 12 horas de viagem, o elenco desembarcou em Bogotá, palco do duelo com o Independiente Santa Fe, às 21h45 desta quarta-feira, no Estádio El Campín, pelo Grupo 2.

A viagem do Santos para Bogotá se iniciou ainda na manhã da última segunda-feira, quando o grupo de jogadores relacionados pelo técnico Dorival Júnior para o compromisso se apresentaram no CT Rei Pelé. De lá, eles seguiram no ônibus do clube até o Aeroporto Internacional de Guarulhos, de onde embarcaram na última tarde para Bogotá.

Nesta terça-feira, no período da noite, o elenco do Santos fará um trabalho de reconhecimento do gramado do El Campín, na sua última atividade antes do confronto com o Santa Fe, para o qual teve tempo considerável de preparação, pois não entra em campo desde o dia 10, quando foi eliminado nas quartas de final do Campeonato Paulista pela Ponte Preta.

Entre os jogadores levados por Dorival para o duelo com o Santa Fe, a principal novidade, ao menos na Libertadores, é a presença do goleiro Vanderlei, que desfalcou o Santos nos seus dois primeiros compromissos na competição por estar lesionado, mas agora vai fazer a sua estreia na edição de 2017 do torneio continental.

Em compensação, Dorival não poderá contar com o lateral-esquerdo Zeca, que deverá ser substituído pelo polivalente meio-campista Jean Mota, e o centroavante reserva Rodrigão, ambos lesionados. Além disso, chamou a atenção a ausência na lista de relacionados do zagueiro Cleber, por opção da comissão técnica, o que deixa o volante Yuri como reserva imediato da dupla de zaga formada por David Braz e Lucas Veríssimo.

O Santos lidera o Grupo 2 da Libertadores com quatro pontos, um a mais do que o Santa Fe. The Strongest, com três, e Sporting Cristal, com um, completam a chave e se enfrentam nesta terça-feira no Peru.