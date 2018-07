Após 12 jogos, Gareca ainda não repetiu a formação do Palmeiras

O técnico Ricardo Gareca está no comando da equipe do Palmeiras há 12 jogos e ainda não conseguiu encontrar uma formação ideal, que seja a base do seu time e tenha entrosamento necessário para apresentar um melhor futebol. O treinador tem utilizado a maioria das peças que tem à disposição e reflete na falta de entrosamento da equipe.

"Tivemos um pouco de dificuldade pelo fato desse time nunca ter jogado junto, mas isso é algo que temos que nos adaptar", disse o atacante Diogo, após a derrota para o Atlético-MG por 1 a 0, na quarta-feira. O setor do campo em que claramente Gareca mais tem dúvidas é no meio de campo.

Entre os volantes, só Bruninho não foi testado, porque se recupera de dores musculares. Já entre os meias, todo mundo teve chance. Quem menos jogou foi Bernardo, que atuou parte do amistoso com a Fiorentina. Nestas mudanças, tem de se levar em consideração algumas por lesão e outras por suspensão, mas a maioria foi por opção técnica.

Bruno César, por exemplo, se tornou descartável para o treinador e ele nem sequer tem ficado no banco de reservas. O meia negocia sua saída do clube e pode ir parar no Bahia.

Pelo que mostra no dia a dia e de acordo com pessoas que acompanham de perto o trabalho de Gareca, existem no momento apenas quatro titulares absolutos: Os laterais Wendel e Victor Luis, o zagueiro Lúcio e o volante Marcelo Oliveira. O atacante Henrique tem jogado com frequência, mas em breve Cristaldo deve ficar com a vaga. O argentino ainda não assumiu o posto por não ter condições físicas de atuar 90 minutos, algo que poderá tentar fazer amanhã, quando o Palmeiras recebe o Inter, no Pacaembu. Henrique está suspenso.

LESÕES

Como se não bastasse a falta de vitórias, outro problema que Gareca terá de administrar para escalar o time é o excesso de machucados. Para o jogo contra o Inter, além de Henrique, suspenso, e Bruninho, Wellington, Fernando Prass e Valdivia continuarem machucados, o treinador perdeu também o volante Wesley, que sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa direita e desfalca o time por cerca de três semanas.

Wesley negocia a renovação de contrato, que se encerra no dia 27 de fevereiro do ano que vem. Desde quarta, ele pode acertar com qualquer clube e sair de graça ao término do seu contrato, mas seus empresários garantem que a prioridade é renovar com o Palmeiras.