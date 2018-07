Após 13 anos fora, Las Palmas volta a disputar a primeira divisão na Espanha

O triunfo deste domingo por 2 a 0 contra o Zaragoza ocorreu no estádio de Gran Canaria, na partida de volta da eliminatória que definiria qual equipe subiria para a 1ª divisão. A equipe das Ilhas Canárias recuperou o placar do jogo de ida, quando no estádio La Romareda perdeu por 3 a 1 para o Zaragoza. O Las Palmas garantiu seu acesso porque marcou um gol na casa do adversário.

Roque Mesa, aos 33 minutos, e o argentino Sergio Araujo, aos 84, definiram o placar para a equipe dirigida por Paco Herrera, que se une no acesso ao Betis e ao Sporting Gijón. As três equipes ocupam as vagas de Elche, Almería e Córdoba.

O Elche, que havia terminado o campeonato em 13º, foi rebaixado por reincidência nas dívidas que possui com a Agência Tributária da Espanha. O rebaixamento por má gestão da direção do clube levou o Elche à segunda divisão e fez com que o Eibar, que havia sido o 18º colocado, seguisse na primeira divisão do futebol espanhol.