Após 13 anos no Milan, Gattuso acerta com o Sion Depois de 13 temporadas atuando pelo Milan, o volante Gennaro Gattuso já sabe qual camisa vestirá na próxima temporada. Nesta sexta-feira, o veterano de 34 anos foi confirmado e já apresentado como novo reforço do Sion, da Suíça. Os detalhes do contrato não foram revelados pelas partes.