Após 13 jogos, Dorival tem números melhores do que Gareca

O técnico Dorival Júnior completou diante do Corinthians, 13 jogos no comando da equipe do Palmeiras, mesma quantidade de partidas que Ricardo Gareca dirigiu a equipe, até ser demitido. O atual treinador tem um desempenho um pouco melhor que seu antecessor.

Dorival venceu cinco jogos, teve quatro empates e quatro derrotas. Viu seu time marcar 17 gols e sofrer 23. Ele tem um aproveitamento de 48,71% dos pontos. Apesar dos números positivos, o Palmeiras vem de três rodadas sem vitórias. Perdeu para o Santos por 3 a 1 e depois empatou por 1 a 1 com Cruzeiro e Corinthians.

Já Ricardo Gareca, venceu quatro partidas (sendo duas contra o Avaí, pela Copa do Brasil e um amistoso contra um time misto da Fiorentina), empatou uma vez e perdeu oito jogos. No total, o Palmeiras marcou 11 gols sob o seu comando e sofreu 16. O aproveitamento é de 33,3%.

Além da pontuação, o ambiente entre os jogadores também parece estar melhor. O Palmeiras é o 14º colocado com 36 pontos, dois a mais que o Botafogo, melhor time dentro da zona de rebaixamento. Com Gareca, o Palmeiras era o 16º, com 17 pontos.