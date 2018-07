Após 13 jogos sem vencer, goleiro do Inter garante que 'as coisas irão mudar'

Embora reconheça que os resultados sejam desfavoráveis, ele garantiu que "as coisas irão mudar" se o elenco mantiver o forte ritmo de treinos, como vem ocorrendo na última semana.

"Nosso sistema defensivo voltou a ser forte. Vamos treinar forte durante a semana e as coisas irão mudar", apostou o goleiro, enaltecendo a importância do sistema defensivo para enfrentar o Sport, domingo, no Recife, pela 22ª rodada do Brasileirão. "Jogar lá é difícil. Temos que saber lidar com isso. É saber se portar na defesa, que eles darão brecha."

Para vencer o Sport e encerrar a incômoda sequência, Danilo Fernandes acrescentou que será preciso tranquilidade e concentração. "Temos que ter a cabeça no lugar, manter a organização. Temos que estar ligado do início ao fim."

O goleiro ainda festejou a boa recepção da torcida no seu retorno ao Inter - após passar quase dois meses afastado por conta de uma lesão muscular - no empate com o São Paulo, quando foi ovacionado pela torcida. "Fiquei surpreso com todos gritando meu nome. Isso emociona e faz com que a gente entre com sangue no olho no campo", finalizou.