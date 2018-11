Após 16 jogos, Jair deve repetir pela primeira vez a escalação do Corinthians

Pela primeira vez desde que chegou ao Corinthians o técnico Jair Ventura deve repetir a escalação da equipe. A tendência é que ele mande a campo na partida contra o Atlético-PR, quarta-feira, os mesmos titulares da vitória por 1 a 0 sobre o Vasco no último sábado.

O treinador completou 16 jogos no comando do time alvinegro e, até aqui, sempre fez ao menos uma alteração de um jogo para o outro. Agora, ainda sem contar com Romero, que está na seleção paraguaia, Jair deve manter Mateus Vital entre os titulares e dar moral ao autor do gol sobre os cariocas na última rodada do Brasileirão.

O time deve entrar em campo com Cássio; Fagner, Léo Santos, Henrique e Danilo Avelar; Ralf, Thiaguinho e Jadson; Pedrinho, Danilo e Mateus Vital. Jair, no entanto, tem ao menos duas variáveis para o duelo contra o Atlético-PR, na Arena da Baixada: o volante Douglas volta de suspensão e o lateral-esquerdo Carlos Augusto se reapresentará ao time na manhã da partida após defender a seleção brasileira sub-20.

O primeiro seguirá no banco de reservas por causa da expulsão infantil na derrota por 1 a 0 para o Cruzeiro há duas rodadas. Douglas levou um cartão amarelo aos 44 e foi expulso aos 45 minutos do primeiro tempo da partida após cometer duas faltas que poderiam ter sido evitadas.

Carlos Augusto, apesar de ter ido bem no clássico contra o São Paulo, há três rodadas, chegará em cima da hora e deve começar no banco de reservas. O meia Mateus Vital, que deixou o campo no segundo tempo com dores musculares, realizou trabalho normalmente na academia na segunda-feira e a expectativa é que treine com bola nesta terça.

A delegação embarca para a capital paranaense ainda na terça-feira. O Corinthians ocupa a 12ª colocação na tabela do Brasileirão, com 43 pontos, a seis de distância da zona de rebaixamento, faltando apenas três rodadas para o término da competição.