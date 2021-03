Após 14 meses, Papagaio festeja retorno ao Palmeiras: 'Um grande recomeço'

Atuar pouco mais de 20 minutos no clássico contra o Corinthians, nesta quarta-feira, na Neo Química Arena, pela segunda rodada do Campeonato Paulista Sicredi 2021, foi motivo de muita comemoração por parte de Papagaio. Uma das grandes revelações das categorias de base do Palmeiras nos últimos anos, o atacante não conseguiu destaque entre os profissionais e ainda enfrentou 14 meses de suspensão por causa de doping.

"Um grande recomeço, fui pai, tenho de agradecer a Deus. Um recomeço, agradeço ao Palmeiras pelo suporte que deu, ao Abel, me ajudaram nos 14 meses que fiquei parado e voltei em um dérbi. Espero voltar a fazer os gols da base e ajudar a equipe", disse o jogador, que entrou na partida aos 26 minutos da etapa final no lugar de Gabriel Silva.

Apesar da felicidade por voltar a vestir a camisa do Palmeiras, Papagaio lamentou o fato de a equipe ter aberto 2 a 0 no placar e permitir a reação do rival. "Não era o resultado que a gente queria. Tivemos nossa oportunidade, a garotada aproveitou bem, poderia ter saído com resultado positivo."

Como todo o elenco palmeirense, Papagaio também não consegue esquecer que no domingo, às 18 horas, no Allianz Parque, tem decisão da Copa do Brasil contra o Grêmio, quando o time alviverde vai jogar pelo empate, após a vitória, por 1 a 0, em Porto Alegre. "Agora é focar na final da Copa do Brasil para a gente sair campeão."