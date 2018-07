Após 15 anos, congresso voltará a investigar CBF em esquema da Fifa

Depois de 15 anos, o Congresso voltará a investigar o envolvimento da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em esquema de corrupção em meio a uma onda de denúncias e prisões de dirigentes da Fifa. A CPI do futebol pode ser instalada no Senado já nesta semana. Na Câmara, um requerimento foi protocolado, mas terá que aguardar em uma fila onde já há outros dez pedidos de instalação de Comissão Parlamentar de Inquérito. Paralelamente, deputados coletam assinaturas para a criação de uma comissão mista, envolvendo as duas Casas.

Ao contrário do que ocorreu em 2000 e 2001, parlamentares acreditam que agora o cenário é mais favorável a uma investigação mais aprofundada, apesar da atuação de alguns deputados e senadores da chamada "bancada da bola", composta por dirigentes de clubes e outros políticos que, de alguma maneira, são ligados ao futebol.

No Senado, a CPI foi articulada pelo ex-jogador da Seleção Brasileira Romário (PSB-RJ), que agora se movimenta para assumir a relatoria da comissão. "A moralização do futebol é o meu maior objetivo. Se, para isso, algumas pessoas tiverem que ser presas ou tiverem que pagar pelos crimes que cometeram, assim será", disse Romário ao Estado.

O foco de Romário é a CBF, presidida por Marco Polo Del Nero, sucessor de José Maria Marin, preso na semana passada na Suíça, e de Ricardo Teixeira. "Não tenho uma coisa pessoal, de perseguição. Eu vou atrás do que não é correto, do que é corrupto, e ele (Del Nero) faz parte deste grupo de corrupção do futebol. Então, com certeza, ele, Ricardo Teixeira ou José Maria Marin, que hoje está preso, graças a Deus, e que continue lá para sempre, também será objeto desta CPI", afirmou Romário.

O senador diz esperar resistência para convocar "determinados nomes" e diz que pode investigar também a relação do governo com a CBF. "O nome é CPI do futebol. O que estiver ligado ao futebol direta ou indiretamente vai ser investigado", afirmou Romário.

Na avaliação do governo, entretanto, a instalação da CPI vem a calhar por desviar o foco da Operação Lava Jato, o que agrada também membros do Congresso. "Uma CPI sobre futebol as pessoas entendem, conversam na rua, no boteco, em todo lugar. Vai pegar fogo", disse um parlamentar governista sob a condição de anonimato.

MISTA

O presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), defende que a CPI deve ser mista, para que não haja competição entre as comissões das duas Casas. O deputado e ex-judoca João Derly (PC do B-RS) foi responsável por coletar assinaturas para instalar a comissão na Câmara, mas também está em busca de parlamentares para formar uma comissão mista. São necessários 171 nomes de deputados e 27 de senadores. No Senado, há quem resista à CPI mista por temer uma intervenção de Cunha e da bancada da bola, mais forte na Câmara.

HISTÓRICO

Esta não é a primeira vez que o Congresso investiga a CBF e seus contratos. Em 2000, foram instaladas uma CPI na Câmara e outra no Senado que tiveram desfechos completamente diferentes.

No Senado, a comissão foi presidida por Álvaro Dias (PSDB-PR) e conseguiu aprovar relatório que indiciou 17 cartolas. O então dirigente da CBF, Ricardo Teixeira, escapou. Na Câmara, a comissão só foi instalada depois de 19 meses de insistência, mas o relatório do deputado Sílvio Torres (PSDB-SP) não chegou a ser votado. A bancada da bola tinha força suficiente para que o texto que indiciava dirigentes fosse rejeitado. À época, houve denúncia de compra de votos. Para que o relatório não fosse derrotado e um texto chapa-branca aprovado no lugar, a CPI presidida pelo hoje ministro de Ciência e Tecnologia, Aldo Rebelo (PC do B-SP), foi desfeita.

Hoje, Dias acredita que a CPI ficará à reboque das investigações do FBI, a polícia federal dos Estados Unidos, e da PF brasileira, mas entende que o comissão pode dar mais transparência às descobertas. "O impacto que causou a prisão (de dirigentes da Fifa) aumenta a responsabilidade da CPI. O Senado tem o dever de trabalhar uma legislação mais rigorosa", afirmou Álvaro Dias, autor de um projeto de lei que exige mais transparência nos negócios da CBF. O texto tramita em comissões da Casa.

Sílvio Torres diz que as circunstâncias atuais são mais favoráveis que as de 15 anos atrás. "O ambiente hoje é outro. A sociedade tem cobrado mais. Acho que as denúncias mudam tudo. As pessoas têm mais ideia do que está acontecendo", afirmou o deputado, que pretende integrar uma eventual CPMI.