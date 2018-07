Após 15 anos na Europa, Roque Santa Cruz jogará no México

O México parece ser um destino em alta para atacantes. Um dia depois de o Tigres anunciar a contratação de Rafael Sóbis, que saiu do Fluminense, o Cruz Azul também acertou com um reforço de peso. O paraguaio Roque Santa Cruz foi liberado pelo Málaga e vai deixar a Europa depois de 15 anos.

Nesta segunda-feira, o Málaga agradeceu a Santa Cruz pelos serviços prestados, lembrou o gol contra o Porto que colocou a equipe espanhol nas quartas de final da Liga dos Campeões de 2012/2013, e anunciou a ida dele para o Cruz Azul.

O paraguaio surgiu no Olímpia e viveu a melhor fase da carreira no Bayern de Munique, entre 1999 e 2006. Depois, passou por Manchester City, Blackburn Rovers, Betis e Málaga. A saída dele também marca o fim de uma era no clube espanhol, que enriqueceu com dinheiro árabe em 2011 e agora não conta com mais nenhum jogador de renome no elenco.