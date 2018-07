Após 15 meses sem jogar, zagueiro Vilson reforça a Chapecoense

Sem jogar desde o dia 11 de outubro de 2013, o zagueiro Vilson já tem time para 2015. O jogador, campeão da Série B daquele ano com o Palmeiras, foi anunciado neste sábado como reforço da Chapecoense para o Campeonato Catarinense e o Brasileirão. O jogador de 26 anos se apresenta na próxima segunda-feira.

Depois da Série B com o Palmeiras, Vilson não renovou contrato e acertou com o Cruzeiro. Mas, nos exames médicos, foi constatado que ele tinha uma tendinite no joelho direito. O zagueiro ficou em tratamento por meses, mas foi embora de Belo Horizonte sem jogar. Depois, acertou com a Ponte Preta, mas também não chegou a estrear.

A Chapecoense tem buscado reforços conhecidos para sua segunda temporada seguida na Série A. Nos últimos dias o clube já anunciou o atacante Ananias, o meia Maylson e o atacante Willian Barbio.