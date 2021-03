Após 16 a 0, Corinthians faz 8 e avança na Libertadores Feminina

O Corinthians aplicou mais uma goleada para se classificar antecipadamente às quartas de final da Copa Libertadores Feminina. Nesta segunda-feira, massacrou o Universitário, do Peru, por 8 a 0, em partida disputada na cidade argentina de Morón e válida pela segunda rodada do Grupo A.

Campeão da Libertadores em 2019, o Corinthians busca o bicampeonato consecutivo na edição relativa a 2020 e que não foi realizada no ano passado em função da pandemia do coronavírus. E após fazer incríveis 16 a 0 no equatoriano El Nacional na sexta-feira, marcou a metade dos gols nesta segunda.

Diante das atuais campeãs peruanas, o Corinthians marcou 4 gols em cada tempo. Foram 3 de Grazi e 2 de Gabi Nunes. Giovanna Crivelari, Andressinha e Diany completaram o placar. Um desempenho que garantiu o time nas quartas de final e ainda deixou Grazi na artilharia da competição, com 6 gols, um a mais do que Gabi Nunes.

Com 24 gols marcados em 2 jogos, o Corinthians encerrará a sua participação na fase de grupos na quinta-feira, quando vai ter pela frente o América de Cali.

Se o Corinthians sobra na primeira etapa da Libertadores, os outros representantes nacionais enfrentam mais dificuldades. Pelo Grupo B, o Avaí Kindermann não conseguiu sair do 0 a 0 com o Santiago Morning, o atual campeão chileno, nesta segunda-feira, no José Amalfitani. Com 4 pontos, enfrentará o Boca Juniors pela rodada final da chave na quinta.

Nesta terça-feira, a Ferroviária entrará em campo pela segunda rodada do Grupo D. Tentará se reabilitar diante do Peñarol, no José Amalfitani, após ser goleado por 4 a 0 pelo Libertad Limpeño em sua estreia.