Após 16 vitórias seguidas, PSG só empata no Francês

Depois de acumular incríveis 16 vitórias seguidas na somatória de todas as competições que disputou, o Paris Saint-Germain "tropeçou" neste sábado ao ficar apenas no empate por 0 a 0 contra o Lille, em partida válida pela 26.ª rodada do Campeonato Francês, a três dias de receber o Chelsea pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa.

Mesmo com o empate em casa, o PSG segue sua incrível dominação no torneio nacional, pois permaneceu invicto e chegou a 70 pontos, 25 à frente do vice-líder Monaco, que neste domingo pega o Saint-Etienne, fora de casa. A última partida que não havia terminado com triunfo do time comandado por Laurent Blanc havia acontecido em 1.º de dezembro, um empate por 1 a 1 contra o Angers. O Lille, que segurou o empate na casa do rival neste sábado, foi a 31 pontos e assumiu a 12.ª colocação.

Em um jogo com poucas oportunidades de gol, Jean Kevin Augustin, aos nove minutos, e o argentino Ángel Di María, aos 37, foram os únicos a levar perigo para o goleiro nigeriano Vincent Enyeama, o melhor jogador do Lille em campo.

Na segunda etapa, Blanc promoveu a entrada do brasileiro Lucas no lugar de Di María, mas não conseguiu furar o bloqueio adversário. A primeira chance efetiva de gol do PSG aconteceu só aos 41 minutos, quando Cavani recebeu na área, mas também parou no goleiro. Já nos acréscimos, Lucas cruzou para Kurzawa cabecear na trave, mantendo o placar inalterado.

Assim, a melhor notícia para o PSG foi que nenhum de seus jogadores saiu lesionado, deixando o time pronto para receber o Chelsea, na próxima terça-feira, às 17h45 (horário de Brasília), pela Liga dos Campeões.