Após 19 meses, Badstuber volta a jogar pelo Bayern de Munique

Após 19 meses, entre dores, cirurgias e treinos, o zagueiro Holger Badstuber voltou a jogar uma partida pelo Bayern de Munique nesta sexta-feira, no interior da Alemanha. O defensor foi capitão e esteve em campo durante 58 minutos na vitória por 3 a 0 sobre um time formado por fãs do clube bávaro.

Apesar do modesto amistoso, a partida teve significado especial para Badstuber por seu aguardado retorno aos gramados e por ser sediada em sua cidade natal, Memmingen. Ao todo, o zagueiro ficou 594 dias afastado do futebol desde seu primeiro problema físico, em dezembro de 2012.

Nesta data, ele rompeu um dos ligamentos do joelho direito no empate do Bayern com o Borussia Dortmund. Após passar por cirurgia, o zagueiro voltou a jogar em maio do ano passado, mas voltou a ter problemas no mesmo joelho durante a partida. E ficou mais 10 meses afastado.

A nova lesão o tirou da nova temporada europeia e acabou com seu sonho de disputar a Copa do Mundo no Brasil, no qual sua seleção viria a se sagrar tetracampeã. Somente nesta sexta ele pôde enfim fazer seu retorno aos gramados, visando a nova temporada na Europa, a ter início em agosto.